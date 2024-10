Prosegue l’ondata di maltempo in Sardegna, piogge e temporali investiranno l’isola anche domani.

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un nuovo Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico valido dalle 9 alle 18 di domani, venerdì 24 agosto.

Sarà dunque ancora allerta gialla, con criticità ordinaria, nell’intero territorio regionale.

La Protezione Civile prevede il rischio di danni a infrastrutture e edifici interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; allagamenti di seminterrati e rischio anche per locali posti al pian terreno; interruzione viabilità in sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali; limitati danni alle opere idrauliche. In caso di temporali e trombe d'aria, probabile caduta di alberi, pali, segnaletica stradale.