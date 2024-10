L'infiltrazione delle acque piovane di questi giorni hanno causato preoccupanti cedimenti strutturali alle travi portanti della pavimentazione del belvedere più famoso di Alghero: i bastioni.

I cedimenti hanno costretto l'amministrazione comunale a richiedere un sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno consigliato il transennamento del tratto dei bastioni che va dalla Madonnina al Cafè Latino e la chiusura del Consorzio delle Imprese di Pesca Sant'Elmo che si trova nei locali sottostanti il belvedere.

Un'emergenza per tutta la città, che nella stagione estiva vive del turismo e che lungo i bastioni ha costruito negli anni decine di attività commerciali il cui stato, adesso, rischia di richiedere ulteriori interventi per la messa in sicurezza.