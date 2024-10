Prosegue in Sardegna l'allerta di criticità ordinario per temporali sino alle 21 di domenica 4 giugno 2023. L'avviso di criticità per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali riguarda tutta l'isola: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro

Dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri a Macomer (Nuoro) - dove sono finiti sott'acqua strade, scantinati, case e sottopassi ferroviari, resta ancora chiusa la statale 129 bis che collega il paese alla costa di Bosa, dove é esondato il fiume all'uscita di Macomer.

L'Arst, l'azienda regionale dei trasporti, sta riorganizzando i collegamenti da Macomer a Bosa e viceversa sottolineando che "i servizi automobilistici subiranno ritardi importanti. Non sarà possibile garantire tutti i collegamenti in transito a Sindia, ma saranno comunque garantiti i collegamenti utilizzati dagli studenti".