Il fortissimo e incessante temporale di questa notte ha creato allagamenti un po’ ovunque, a Uta la Protezione Civile fa sapere che è stato reso necessario evacuare una cinquantina di persone, alcune delle quali hanno trovato riparo nelle strutture comunali.

Tra le campagne di Cortexandra e Assemini invece si cerca una donna 45enne: viaggiava assieme al marito e tre figlie quando presi dal panico in mezzo alla strada sommersa dall’acqua sono scesi dall’auto, l’uomo e le bimbe sono state soccorse mentre la donna risulta dispersa. Le ricerche proseguono senza sosta.

STRADE CHIUSE. Chiuso al traffico, in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda (Nuova SSV 125 - ex. NSA 232), dal km. 42+100 al km. 44+420 a causa di una frana all’ingresso sud galleria Arexini. Chiusi al traffico anche tratti della SS 195 Sulcitana (km. 8+9, km. 9+3 e km. 10+1) con chiusura del Ponte della Scafa (per arrivare a Cagliari si deve percorrere la S.S. 195 in direzione Teulada, Giba, S.S. 293 verso Siliqua ed entrare sulla S.S. 130).

Inagibile un tratto della SS 395 di Elmas (dal km. 0 al km. 0+6) a causa dell’allagamento del sottopasso che dalla SS 391 porta alla Metro allagato.