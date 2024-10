Ponte di Ognissanti caratterizzato dal maltempo in Sardegna. Piove dalle prime ore del mattino in quasi tutta l'Isola e la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico a causa della piogge e temporali per la giornata di oggi che proseguirà fino alla mezzanotte. Le zone interessate sono Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Il maltempo interesserà l'intera giornata odierna, con un particolare rafforzamento nel pomeriggio e serata nella parte occidentale dell'isola con cumulati tra i 30 e i 40 millimetri (in media in un anno cadono circa 600 millimetri di pioggia) a Bosa, Oristano fino ad Alghero.

"Nella giornata di lunedì - spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - ci sarà inizialmente un lieve miglioramento anche se il cielo rimarrà coperto. Poi tornerà la pioggia anche se con un'intensità minore nella parte settentrionale dell'Isola". L'arrivo della pioggia porterà a un abbassamento delle temperature, per poi aver un lieve rialzo nella giornata di domani. I venti meridionali lunedì ruoteranno a maestrale in serata. Martedì e mercoledì ci sarà un nuovo peggioramento del tempo: previsti pioggia e temporali nella parte occidentale della Sardegna.