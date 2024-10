“Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni colpite da questa ennesima tragedia dovuta al maltempo. Il Consiglio regionale predisporrà nel più breve tempo possibile tutte quelle azioni per aiutare le zone messe in ginocchio da questo nubifragio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, in continuo contatto con la Protezione civile, ringrazia tutti coloro che con enorme sforzo stanno lavorando per mettere in sicurezza gli abitanti delle zone più colpite dal nubifragio di queste ultime ore.

“Sto seguendo con grande apprensione le notizie sul maltempo che ha colpito la Sardegna provocando vittime e dispersi. Queste terribili notizie ci confermano la fragilità dei nostri territori e quanto sia sempre più urgente la necessità di intervenire con azioni strutturali di contrasto e prevenzione del rischio idrogeologico e pianificazione del territorio".

"Voglio ringraziare tutti i sindaci dei territori coinvolti - prosegue Pais -, i vigili del fuoco e la macchina della protezione civile regionale, forze dell'ordine, volontari che in queste ore sono impegnati senza tregua per mettere in sicurezza i cittadini. Facendomi interprete dei sentimenti di tutto il Consiglio Regionale della Sardegna, esprimo con profonda solidarietà il cordoglio ai familiari delle vittime. La Sardegna resterà unita in questa tragedia”.