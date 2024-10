Sono oltre cento le richieste d'intervento pervenute alla Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco del Comando di Cagliari nella giornata di oggi. Gli uomini in campo stanno dando priorità alle richieste di soccorso.

Diverse le persone isolate in montagna, fra cui quattro cacciatori in località su Lilloni, che hanno trovato rifugio sopra un’albero e non riescono ad attraversare il torrente ingrossato.

Altre quattro persone sono rimaste bloccate nella loro auto in agro di Villa San Pietro. Sul posto sta intervenendo per il soccorso il drago VF 62. Venti cacciatori sono isolati nelle campagne di Capoterra per le strade invase dall’acqua.

Numerose le richieste di aiuto per auto bloccate nelle strade di Cagliari, oltre a quelle per cantine allagate e per i crolli di muri perimetrali. Preoccupazione a Sant'Anna Arresi per una persona dispersa. In arrivo le sezioni operative dal Comando di Sassari e Nuoro.