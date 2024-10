Da questa mattina sono previste nevicate nel Nord Italia, mentre in Sardegna sono attese precipitazioni sparse, anche temporali, con possibili rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.

Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Sulla base dei fenomeni previsti e a causa degli effetti delle precipitazioni dei giorni scorsi e di quelle in atto, per la giornata di oggi è stata valutata criticità 'gialla' per rischio idrogeologico sulla Sardegna.