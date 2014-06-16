PHOTO
PREVISIONI PER OGGI, 16 GIUGNO 2014
ORE 12
ORE 18
ORE 24
NORD:
CIELO IN GENERE NUVOLOSO SU GRAN PARTE DELLE REGIONI CON LOCALI PIOGGE O ROVESCI SU BASSO PIEMONTE E AREE ALPINE E PREALPINE CENTRO ORIENTALI; QUALCHE ANNUVOLAMENTO UN PO' PIU' CONSISTENTE TENDERA' AD INTERESSARE LA ROMAGNA E LE COSTE VENETE CON ISOLATI PIOVASCHI.
CENTRO E SARDEGNA:
NUBI IRREGOLARI SULLA SARDEGNA, CON ROVESCI SPARSI E ISOLATI TEMPORALI, SPECIE SULLE AREE SETTENTRIONALI ED OCCIDENTALI DELL'ISOLA.
MOLTE NUBI SUL CENTRO PENINSULARE CON TEMPORALI SPARSI, INTENSI SU TOSCANA MERIDIONALE E LAZIO. I FENOMENI, PUR ATTENUANDOSI, TENDERANNO PERO' A PERSISTERE PER BUONA PARTE DELLA GIORNATA, TORNANDO AD ASSUMERE CARATTERE DI FORTE INTENSITA' NELLA SERATA SULLA TOSCANA MERIDIONALE, SULL'UMBRIA E SULLE MARCHE E BASSO LAZIO.
SUD E SICILIA:
NUBI DIFFUSE E LOCALMENTE COMPATTE SU TUTTO IL MERIDIONE, CON TEMPORALI SU MOLISE E CAMPANIA, LOCALMENTE INTENSI SU QUEST'ULTIMA;
PIU' ISOLATE E MENO INTENSE LE PRECIPITAZIONI SUL RESTO DEL SUD, PUR CON NUOVI TEMPORALI IN ARRIVO SULLA SICILIA VERSO LA FINE DEL GIORNO.
TEMPERATURE: