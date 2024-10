Non è ancora finita. Oggi, 3 maggio, sarà un'altra giornata di paura e allerta meteo con rischio idrogeologico almeno fino a mezzanotte. Previsti per tutta la giornata forti venti fino a burrasca e l'allerta rossa è stata diramata alle aree di del Campidano di Oristano, Tirso e Gallura, arancione in tutto il resto dell'isola.

In 48 ore in Sardegna è caduta una quantità di pioggia pari a un quarto di quella di un anno: il record a Siniscola con 164 millimetri contro i 36 di media che si registrano a maggio e i 666 in 12 mesi, seguite da San Teodoro (134 millimetri, 550 in un anno) e Posada (133 millimetri, 585 in un anno). 

GALLURA

Paura a Olbia, dove l'acqua delle ultime 48 ore ha messo in risalto quanto ancora ci sia da fare per mettere in sicurezza la città più colpita dalla drammatica alluvione che nel 2013 mise in ginocchio la Sardegna. Una ferita mai del tutto rimarginata. Quando l'allerta è diventata rossa, la polizia locale ha raggiunto i quartieri a rischio comunicando indicazioni alla popolazione con gli altoparlanti.

Per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura delle scuole di Olbia, Arzachena e Budoni.

ORISTANESE

Importanti disagi si sono registrati anche nell'Oristanese. In provincia di Oristano la Prefettura ha costituito il centro coordinamento soccorsi a disposizione dei Comuni che hanno creato i Centri operativi qualora le risorse a disposizione non bastino ad affrontare situazioni di emergenza.

Il sindaco della cittadina, Andrea Lutzu, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ludoteche e dei cimiteri. Scuole chiuse anche a Terralba.

L'invaso di Santa Vittoria, che ieri ha comportato la chiusura del ponte sommergibile di Silì, sta rilasciando acqua verso il mare.

BARONIA

Situazione costantemente monitorata in Baronia. A Torpè, ieri, la diga di Maccheronis sul rio Posada di ha tracimato pericolosamente, oggi le scuole in paese son chiuse così come a Siniscola e Posada.

Sempre a Torpè, ieri, sono state evacuate a scopo precauzionale 20 famiglie che abitano nella zona bassa del paese per i livelli di guardia raggiunti dalla diga.

CAGLIARI

Il sindaco Massimo Zedda ha chiuso, sempre per precauzione, i parchi cittadini, la Galleria comunale, il castello di San Michele e il cimitero monumentale di Bonaria.

Due famiglie, ieri, sono state evacuate in via precauzionale a Villacidro. Vivono in due stabili di campagna nella zona industriale, in località Su Filixi, vicino a un canale di deflusso delle acque.

NUORESE

Scuole chiuse a Macomer e Orotelli. Dopo la chiusura della Sp 61 tra Belvì e Atzara per gli smottamenti causati dalla pioggia, allagamenti e frane si sono verificati anche lungo la Sp 4 Teti-Olzai e la Sp 74, nel tratto che dalla SS 131 Dcn porta ad Orotelli.

Si invita alla massima prudenza sulle strade del Gennargentu. Sono tutte a rischio frane.

LOGUDORO

Scuole chiuse per la giornata di oggi a Ozieri e Bonorva.

OGLIASTRA

La diga di Santa Lucia, a Villagrande Strisaili, sta rilasciando acqua verso il mare per i raggiunti livelli di guardia.

***Articolo in fase di aggiornamento***

