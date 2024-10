Sono circa un centinaio le segnalazioni giunte al Comando dei Vigili del fuoco di Oristano per i disagi creati dall'ondata di maltempo che sta colpendo l'Isola nelle ultime ore.

Fra i Comuni della provincia i più colpiti sono al momento Terralba e San Nicolò d'Arcidano. Le richieste d'intervento sono iniziate intorno dalle 3 della scorsa notte.

Numerose le strade chiuse al traffico e le case allagate. Per ora non si registra nessun ferito grave. Sono circa 40 gli interventi in attesa di essere effettuati, al momento si sta dando la priorità in base all'urgenza.