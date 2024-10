Le piogge intense hanno messo in ginocchio diverse zone della Provincia di Oristano, in modo quelle di Arborea, Terralba e Marrubiu. Strade e campi interamente allagati e produzioni compromesse con danni ingenti per il settore agricolo ormai allo stremo.

«Siamo fortemente preoccupati – hanno rimarcato il presidente e il vicedirettore di Coldiretti Oristano Giovanni Murru e Emanuele Spanò – in quanto i danni delle ultime ore si sommano a quelli dell’ultima settimana e, più in generale , a quelli che da diverso tempo ormai stanno subendo il mondo delle campagne. E’ necessario intervenire immediatamente per arginare i disagi – hanno aggiunto – ma è ormai evidente che il clima sta cambiando ed è necessario un forum, così come già da noi richiesto a livello regionale, per capire come affrontare questo cambiamento».