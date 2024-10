Sarà ancora allerta gialla. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha diramato un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico e idraulico nelle zone delle zone dell’Iglesiente, Campidano, Gallura, Flumendosa-Flumineddu valido dalle 18.00 alle 24.00 di domani 3 novembre.

Inoltre è stato emesso anche un avviso di condizioni meteorologiche avverse che partirà sempre dalle 18.00 di domani 3 novembre per terminare alle 23.59 del 4 novembre.

«Dalla serata di domani (03/11/2018) – si legge nella nota – e per le successive 30 ore si prevedono precipitazioni sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità. I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ed orientale per poi interessare in progressione, anche la Sardegna settentrionale e successivamente quella occidentale».