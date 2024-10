Sono proseguiti senza tregua le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco di Nuoro a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Numerosi gli interventi tesi al ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade dovuti a frane e smottamenti del terreno.

Negli ultimi due giorni tutte le squadre operative del Comando di Nuoro e delle cinque sedi distaccate (Macomer, Lanusei, Tortolì, Siniscola e Sorgono) sono state impegnate senza soluzione di continuità .

Il Comandante Fabio Sassu e i funzionari tecnici del Comando, seguono costantemente le operazioni sul territorio provinciale in stretto raccordo con la Prefettura di Nuoro e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna.

Da sabato, a seguito dell’emanazione del bollettino regionale di allerta arancione, è stata attivata, e quindi in pronta disponibilità operativa, la sezione di Colonna Mobile regionale dei Vigili del fuoco in versione alluvionale.

Le incessanti piogge degli ultimi due giorni hanno imposto un tour de force agli uomini del Comando provinciale nuorese impegnati con tutte le risorse disponibili. L'Ogliastra particolarmente è stata interessata da smottamenti e distacchi di massi che in alcuni casi hanno limitato la circolazione stradale. Sulla Strada Statale 198 in prossimità di Gairo, sulla SS 390 Loceri-Arzana, sulla Strada Provinciale 28 al chilometro 5 per alcuni massi sulla carreggiata. Ieri mattina le forti raffiche di vento in Baronia hanno sradicato alberi e danneggiato alcune abitazioni. Danneggiato anche un distributore carburanti sulla Strada statale 131 presso Budoni.

Nella foto: grosso masso si abbatte sulla strada che da Gairo vecchio porta a Osini.

Sabato una violenta tromba d'aria si è abbattuta attorno alle 20 fra Siniscola e Budoni.

Il vento ha divelto diversi alberi che hanno rallentato il traffico sulla SS 131 Dcn in entrambe le direzioni. In particolare, all'uscita di Posada, un traliccio di alta tensione si è riverso sulla strada.

Per tutta la notte lo svincolo è rimasto chiuso per consentire la sua rimozione e la messa in sicurezza da parte del personale Enel e dei Vigili del fuoco. Al km 113, in direzione Olbia, il vento ha spazzato via la tettoia dell'area di servizio dell'Agip senza tuttavia interessare le colonnine di erogazione.

Il vento ha interessato inoltre la SS 389 var con numerosi arbusti riversi sulla strada. Nessun ferito ma forti disagi per la circolazione.