Notte di maltempo sul Nuorese, soprattutto in Baronia, sulla costa orientale, zona con codice rosso fino alle sei di questa mattina. I forti temporali hanno provocato allagamenti, strade chiuse e esondazioni di torrenti.

A mezzanotte sono state chiuse la Sp 50 in prossimità del ponte di Gallè sulla Bitti-Lodè e la statale 129 in località cantoniera di Manasuddas, sulla Oliena-Galtellì, a causa dell'esondazione di alcuni torrenti, entrambe le strade sono state poi riaperte questa mattina poco prima delle 6.

Il Centro soccorsi della prefettura di Nuoro ha lavorato tutta la notte, attraverso anche il contatto continuo con gli enti di soccorso ed i sindaci delle località che hanno subito danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati per liberare le abitazioni dall'acqua a Siniscola e a Posada.

Sulla statale 129 vicino a Orosei e sulla provinciale 38, in prossimità dell'abitato di Lula, i soccorsi sono intervenuti per rimuovere gli ostacoli dalle strade dove sono caduti alberi abbattuti dal vento.

A Galtellì questa mattina il Cedrino ha esondato nell'agro attorno al paese ed il sindaco Giovanni Santo Porcu attraverso i social ha invitato i suoi cittadini a "non avventurarsi nelle campagne prospicienti il fiume" anche se ha tranquillizzato la popolazione: "Non c'è nessuna situazione di allarme, la foce è aperta e l'acqua sta defluendo a mare".

Anche il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha invitato i pastori nelle prime ore di stamattina a rinviare la partenza in campagna in attesa di una attenuazione delle precipitazioni. La situazione meteo nel Nuorese è tuttavia in fase di miglioramento, e nelle prossime ore si procederà alla conta dei danni.

Lungo la ex 389, nei pressi della cantoniera di Pira 'e Onni, nel territorio di Villagrande Strisaili, questa mattina la strada si presentava con ghiaccio e neve, così come potete vedere nelle foto. Gli automobilisti hanno lamentato il disagio quotidiano che devono affrontare per poter percorrere questo tratto di Sardegna dove la strada sarebbe abbandonanata a se stessa.