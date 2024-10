Il gruppo Meridiana con tutti i suoi dipendenti si stringe alle famiglie sarde in questo triste momento di lutto e di grandi disagi causati dal nubifragio del 18 novembre 2013.



La Compagnia, che da 50 anni ha sede a Olbia, si sente particolarmente colpita dalla tragedia e ha deciso di unirsi alle Istituzioni e le Associazioni di volontariato che stanno assistendo chi si trova in difficoltà per i danni subiti.



Da domani, 20 novembre, chi acquista un biglietto Meridiana contribuirà per il valore di 1 euro alla costituzione di un fondo di aiuti. Per ogni euro compreso nel prezzo del biglietto pagato dai passeggeri Meridiana devolverà un euro addizionale, partecipando così direttamente agli aiuti per la popolazione colpita.