Continuano i disagi e danni causati dal forte vento di Maestrale in tutta la Sardegna.

Ad Alghero la forte mareggiata ha rotto gli ancoraggi di una gabbia allevamento pesci trascinata sulla costa nella zona di Calabona.

Sarà compito delle autorità competenti rimuoverla per evitare che vada a finire a pezzi, con conseguenti pericoli sia per la navigazione che per l’ambiente. Si tratterebbe, dunque, di una gabbia in ferro sganciatasi da un impianto di allevamento del pesce sotto la spinta delle correnti marine.

Intanto, la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di Condizioni Meteorologiche Avverse dalla mattina di domani, mercoledì 3 gennaio e per le successive 33 ore.

Sono previsti venti di Ponente o di Maestrale sulla Sardegna che assumeranno intensità di burrasca o burrasca forte, lungo le coste della Gallura e, localmente, in prossimità dei rilievi. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.