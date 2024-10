La polemica relativa ai presunti ritardi nell'intervento, da parte della Regione, a fronte dell'emergenza maltempo della scorsa settimana non accenna ad esaurirsi.

In Consiglio regionale è arrivata una mozione di sfiducia nei confronti dell'Assessore all'Ambiente, Donatella Spano.

Fi, FdI, UdC, Riformatori e Psd'Az spingono anche perché venga rimosso il capo della Protezione Civile regionale, Graziano Nudda. L'opposizione insiste anche perché venga istituita una commissione d'inchiesta consiliare per valutare il sistema di protezione civile nell'isola.

Per Pietro Pittalis (Fi) "Esiste una responsabilità non solo tecnica, ma politica. Ci risulta che ci fossero alcuni mezzi nel Campidano non utilizzati".

Luigi Crisponi dei Riformatori denuncia come "I mezzi di movimento terra e neve sono stati dichiarati inutilizzabili perché non zavorrati nella parte posteriore rispetto alla lama".

La gestione dell'emergenza, secondo Gianluigi Rubiu (UdC) "certifica il fallimento della Giunta Pigliaru".

Angelo Carta (Psd'Az) sostiene come "La Giunta deve tornare a casa".

Paolo Truzzu (FdI) è convinto che "Esiste un problema di vertice. Invece di chiedere scusa hanno dato le colpe alle amministrazioni locali".