Il centro abitato di Burcei è rimasto senza elettricità a causa del maltempo. Il Comune ha emanato un avviso alla popolazione annunciando che è stato sollecitato l'intervento di riparazione del guasto della rete elettrica che sta colpendo l'intero comune. 

Il ciclone Mediterraneo sta sferzando da ore il Cagliaritano, il Sulcis e l'intero Sud Sardegna. Strade allagate in centro a Cagliari, dove saltano i tombini e la statale 387 è stata chiusa al traffico all'altezza del bivio per Solemins.

A Muravera, nei pressi di Cala Pira, le case sono finite letteralmente sott'acqua, così come alcuni scantinati in centro nel capoluogo. Non si contano i disagi e i danni causati dalla pioggia.