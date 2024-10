La Compagnia esprimendo la propria solidarietà e vicinanza nei confronti della Regione Sardegna e di tutti i suoi abitanti, così duramente colpiti dall’e ccezionale ondata di maltempo, informa che per offrire un aiuto concreto e agevolare i soccorsi e i collegamenti tra le zone interessate e il Continente, ha messo a punto una serie di misure straordinarie riservate a passeggeri, soccorritori, volontari, e in generale ai residenti nei Comuni colpiti dal maltempo e ai loro congiunti.

La Compagnia mette a disposizione di soccorritori, volontari e parenti che avessero necessità di raggiungere amici e familiari che risiedono nelle zone dichiarate in stato di emergenza, passaggi gratuiti* da e per la Sardegna. I camion e i mezzi di soccorso destinati dal Continente alla Sardegna saranno trasportati gratuitamente*. Allo stesso modo, anche gli sfollati che risiedono nei comuni colpiti, potranno usufruire di passaggi gratuiti* per ricongiungersi a parenti o conoscenti sul Continente

Tutti i passeggeri prenotati da e per la Sardegna nel periodo dal 18 al 25 novembre potranno, entro il 10 dicembre, richiedere il rimborso senza penale** del biglietto, oppure riutilizzarlo, sempre entro la stessa data**. Anche i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto da e per la Sardegna, con partenza fino al 10 dicembre, potranno richiedere gratuitamente lo spostamento del viaggio.

Per ulteriori informazioni, modifiche, annullamenti o richiesta biglietti gratuiti contattare

l’Assistenza Clienti Moby al numero 199 30 30 40 o la biglietteria del porto di Olbia.

Elenco comuni coinvolti:

Olbia, Arzachena, Loiri , provincia di Nuoro ,Torpe ,Dorgali, Galtelli, Oliena, Medio Campidano, San Gavino, Siliqua, Uras, Terralba, Marrubiu, Pabillonis, Villacidro, San Nicolò Arcidano, Solarussa. L'elenco dei comuni sarà periodicamente aggiornato.

(*) Il biglietto gratuito (da usufruire entro il 10 dicembre) sarà emesso a fronte di idonea documentazione che ne attesti la motivazione.

(**)E’ necessario dimostrare di avere la residenza in un comune interessato dall’a lluvione.