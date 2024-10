Il maltempo che ha colpito l’isola nelle giornate del 20, 21 e 22 agosto non ha risparmiato neanche il territorio comunale di Thiesi. Per questo motivo l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Soletta ha deciso di attivarsi per fare la conta dei danni subiti dalle attività economiche e produttive del territorio, oltre che effettuare una ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato.

A questo proposito, il primo cittadino ha comunicato ai cittadini o titolari di impresa, proprietari o locatari degli immobili che possono presentare le segnalazioni in carta semplice all’Ufficio protocollo del Comune entro le 12.00 del 4 settembre. In allegato dovrà essere presentata una documentazione fotografica dei danni subiti.

Come riportato nell’avviso pubblico «Si precisa che le segnalazioni sono prodotte esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti patrimonio privato, dalle attività economiche e produttive e, le stesse, non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti».

Inoltre è stato specificato come le segnalazioni debbano essere esclusivamente riferite ai danni provocati nell’arco di quelle tre giornate. Maggiori informazioni presso il settore tecnico comunale al numero di telefono 079886012 (interno 6) oppure recandosi direttamente in Comune. Inoltre è anche possibile prendere contatti con il Sindaco e i componenti della Giunta.