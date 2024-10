Allarme rientrato. L'allerta meteo diramato ieri dalla Protezione civile regionale con criticità elevata per rischio idrogeologico in gran parte dell'isola fortunatamente sembra non aver trovato riscontri dalle piogge.

Ma tutte le scuole di Cagliari e hinterland sono state chiuse con ordinanze dei rispettivi sindaci, anche se stamattina sul capoluogo c'è il sole, con qualche nuvola, e montano già le polemiche.

Nonostante qualche temporale, non si sono registrati problemi, anche se ancora l'allarme ufficialmente non è rientrato e le previsioni per questa sera danno pioggia. Alle 9 è stato diramato un nuovo bollettino.

"Il Centro Funzionale Decentrato Regionale sulla base dei dati registrati dalle stazioni della rete fiduciaria in telemisura - si legge nel sito di Sardegna Ambiente Protezione Civile - e delle valutazioni del Settore Meteo del Centro Funzionale dell'Arpas declassa con decorrenza dalle ore 10:30 e sino alle 23:59 di oggi il livello di criticità per rischio idrogeologico localizzato delle zone di allerta Campidano e Iglesiente a moderato (codice arancione) e quello delle zone di allerta di Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Flumendosa-Flumineddu e Gallura ad ordinaria (codice giallo). La zona di allerta del Logudoro è declassata ad assenza di criticità (codice verde)".

L'allerta meteo con codice rosso diramato ieri ha messo in allarme gran parte dei sindaci del Cagliaritano e del Sulcis, che visti i precedenti, come l'alluvione del 18 novembre del 2013, hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale.

La particolare situazione meteo, spiegano dall'Aeronautica militare di Decimomannu, è dovuta ad aria fredda che arriva da nordest e va a scontrarsi con aria umida sul canale di Sardegna, innescando piogge e temporali intermittenti. Il maggior cumulato di piogge, fortunatamente, è rimasto sul mare. Nel pomeriggio e in serata piogge deboli e temporali si registreranno nel settore meridionale costiero ogliastrino e gallurese.