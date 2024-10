Resta critica la situazione a Olbia e provincia, maggiormente colpita dal ciclone che sta interessando la Sardegna.

In città - come riferito dalla sala operativa della Regione che sta monitorando la situazione - sono allagate le zone Bandino, Baratta e Isticadeddu e 25 sfollati sono in albergo, mentre altre 500 persone hanno trovato ospitalità da amici e parenti. Il ponte in via Vittorio Veneto sul rio Siligheddu, esondato, e che era stato distrutto dall'alluvione del 2013 e ricostruito due mesi dopo, è stato demolito in parte per far defluire le acque piovane.

Sono chiuse alcune strade provinciali. Sul posto sono presenti colonne mobili di corpo forestale ed ente foreste per il monitoraggio della siotuazione, che continuerà tutta la notte.

In Bassa Gallura, criticità a San Teodoro e Loiri Porto San Paolo, dove alcune strade sono state chiuse. In sofferenza anche la Baronia, specialmente il paese di Galtellì.