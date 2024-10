La Direzione Generale della Protezione Civile ha diramato un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato (Allerta Gialla) in tutta la Sardegna e per rischio idraulico (Allerta Gialla) nella zona della Gallura che sarà valido sino alla mezzanotte di domani.

«Tra stasera, 15 ottobre, e domani, 16 ottobre – si legge nel comunicato –, delle precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, investiranno la Sardegna. Le precipitazioni interesseranno inizialmente la parte occidentale dell'isola; nel corso della giornata di domani si estenderanno alla parte orientale della Sardegna. L precipitazioni saranno generalmente moderate. Nella giornata di domani i temporali potranno risultare localmente intensi sul nord-est dell'isola. A partire dal pomeriggio di domani i fenomeni saranno in attenuazione».