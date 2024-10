ORE 11:00. Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS comunica che la Sardegna resta interessata dalla parte orientale del ciclone mediterraneo che sta interessando il Mediterraneo occidentale. Sulla Sardegna continuano a registrarsi precipitazioni diffuse, localmente di moderata intensità. Nel complesso, tuttavia, la situazione meteorologica sull'Isola continua a essere relativamente tranquilla.?Sul Mar Tirreno, a Est dell'Isola, sono presenti delle celle temporalesche. La parte centrale del ciclone mediterraneo si avvicina al territorio regionale da Ovest.?Un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto a partire dal pomeriggio.

A Olbia, infatti, il sindaco Giovannelli raccomanda il rispetto delle regole di auto protezione, ribadite anche stamattina con l'ausilio di pattuglie munite di megafono: in caso di necessità si raggiungano i piani alti delle abitazioni e si evitino gli spostamenti non strettamente necessari.

Tutti i cittadini che hanno subito l'allagamento della propria abitazione possono contattare il numero telefonico 0789 52184, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, per ottenere un alloggio sostitutivo.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura, l’Arpas segnala, inoltre, che nell'ultima ora i valori più elevati sono stati registrati dalle stazioni ubicate sulla Sardegna nord-orientale, e in particolare, stazione di La Maddalena con 6.6 mm; Sardegna sud-occidentale, con le stazioni di Terramaistus a Gonnosfanadiga e San Michele con 3.4 mm; Punta Gennarta meteo con 3.2 mm. Deboli precipitazioni sul settore sud-orientale.?Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 3 ore dalla rete in telemisura: 36.4 mm a Monte Petrosu; La Maddalena 20.6; Aglientu 7.2.?Le misure di livello nei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni degne di interesse.