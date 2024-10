Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS comunica che:

Il minimo al suolo associato al ciclone mediterraneo ha ormai abbandonato la Sardegna. La fase critica delle precipitazioni è terminata e sul territorio regionale si registrano soltanto residue deboli piogge sparse.

Aggiornamento situazione idropluviometrica

Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che nell'ultima ora non si sono registrate precipitazioni significative.

I livelli idrometrici non registrano variazioni significative tranne quelli all'idrometro di Ballao sul Flumendosa e all'idrometro di Furtei sul Flumini Mannu di Cagliari che sono in sensibile diminuzione rispetto ai valori del bollettino precedente.

Aggiornamento situazione dai presidi territoriali regionali

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che i livelli dei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni da segnalare rispetto al bollettino precedente.

I gestori degli invasi non hanno finora segnalato manovre di rilascio.