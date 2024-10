La Sardegna è sferzata da forti venti di maestrale e da forte piogge su tutto il territorio regionale.

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile regionale comunica l'estensione del precedente avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle 12 alle 24 di oggi, lunedì 6 febbraio.

Si prevedono venti forti da nord-ovest fino a burrasca forte sulle zone costiere occidentali e meridionali, in progressiva attenuazione nel corso della serata a partire dai settori settentrionali.

Previste mareggiate lungo le coste esposte al maestrale. Sulla base dell'avviso di condizioni meteo avverse è stata emessa, per gli stessi orari di domani, una estensione dell'avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico localizzato sui bacini Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro e la medesima criticità (codice giallo) per rischio idraulico sui bacini Iglesiente Montevecchio-Pischilappiu e Logudoro. La Protezione civile raccomanda attenzione e prudenza alla popolazione.