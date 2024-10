Esteso, sino alla mezzanotte di domani 21 dicembre 2016, il periodo di condizioni meteo avverse con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati moderati, che interesseranno la Sardegna meridionale e orientale, in particolare l'Ogliastra e le Baronie.

Le precipitazioni a carattere temporalesco potranno estendersi sino al Medio Campidano e al Basso Oristanese, con cumulati anche moderati.

Esteso il codice arancione per rischio idrogeologico localizzato e idraulico sulla zona Flumendosa-Flumineddu.

Da questo pomeriggio riduzione, a codice giallo, del livello di criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico in Gallura sino alla mezzanotte di domani. Resta giallo il codice per Iglesiente e Campidano per tutta giornata di domani.

La Protezione civile invita i cittadini a mantenere alto il livello di prudenza.