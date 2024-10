Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS comunica che:

La parte centrale del ciclone mediterraneo sta iniziando ad interessare la Sardegna.

Il fronte ad essa associato è in transito sulla parte meridionale della Sardegna dove sta provocando precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità, ma di breve durata. Nella parte centro meridionale dell'Isola la situazione sarà ancora caratterizzata da questa fenomenologia intermittente.

Sul Nord-Est dell'Isola, invece, sono attive delle celle temporalesche all'apparenza persistenti. Questo sta provocando precipitazioni sulla Gallura, in particolare l'area di Olbia.

Come già indicato in altre pubblicazioni, i modelli meteorologici nella seconda parte della giornata prevedono un generale peggioramento delle condizioni meteo sulla parte orientale e sulla parte settentrionale della Sardegna.

Aggiornamento situazione idropluviometrica

Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che:

nell'ultima ora i valori più elevati sono stati registrati dalle stazioni ubicate nella Sardegna sud-occidentale, e in particolare, la stazione di Iglesias con 15.00 mm; San Michele con 9.6 mm; Terramaistus a Gonnosfanadiga con 9.2 mm.

Nella Sardegna meridionale, la stazione di Is Cannoneris continua a registrare precipitazioni che nell'ultima ora hanno raggiunto il valore di 6.0 mm. Sulla fascia costiera della Sardegna centro occidentale, la stazione di Badde Urbara ha fatto registrare una precipitazione oraria di 4.2 mm. Persistono deboli precipitazioni sul settore centro-orientale dell'Isola, dove nella stazione di Orosei sono stati registrati nell'ultima ora 4.2 mm. Nella Sardegna nord-orientale, la stazione di Monte Petrosu nell'ultima ora ha registrato un dato di precipitazione di 4.6 mm.

Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 3 ore dalla rete in telemisura: Iglesias con 17.00; Terramaistus a Gonnosfanadiga con 14.4 mm; San Michele con 13.6 mm; stazione di Is Cannoneris con 10.4 mm. Nelle restantoi stazioni la precipitazione tri-oraria è risultata inferiore ai 10 mm. Le misure di livello nei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni degne di interesse.

Aggiornamento situazione dai presidi territoriali regionali

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che:

i livelli dei corsi d'acqua monitorati