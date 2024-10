L'ondata di maltempo e di freddo che in questi giorni ha investito la Sardegna non accenna ad allentare la morsa.

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo ordinaria (gialla) per la giornata di domani.

In particolare si prevede dalle 8 alle 20 di domani "ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico" sulle zone: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu.

"Dalla mattinata e fino alla serata di domani - spiega la Protezione civile - sulla Sardegna orientale e sui versanti della Sardegna meridionale si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati; saranno possibili anche temporali isolati di forte intensità ai quali potranno essere associate fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento".

Secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu la situazione rimarrà simile a quella vista in questi giorni con piogge in ordine sparso in quasi tutta la regione. Temporali si registreranno sulle zone costiere e in particolare nel Sarrabus, in Ogliastra, Supramonte e Baronia dove i cumulati potrebbero raggiungere anche i 25/30 millimetri.

Per tutta la settimana il tempo rimarrà instabile con un ulteriore abbassamento delle temperature: nel cagliaritano le massime raggiungeranno gli 11-13 gradi.