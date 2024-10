Fine settimana sotto il segno del tempo instabile in Sardegna, con vento, pioggia e temporali.

Già nel pomeriggio il cielo sarà coperto dalle nuvole e in serata secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare arriverà la pioggia soprattutto nei settori centromeridionali dell'isola.

Le piogge proseguiranno per tutta la notte e per la mattinata di domenica con accumuli che, in alcuni casi, potrebbero anche raggiungere i 20 mm nell'alto Campidano, Ogliastra e Sulcis.