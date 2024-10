Dimentichiamo la maglietta e i giubbotti primaverili, per chi ancora almeno di giorno indossava questi indumenti: fra stasera e domani l'inverno arriverà anche in Sardegna accompagnato da un forte vento di maestrale.

Secondo le previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, la giornata sarà segnata da forti raffiche di vento che da burrasca diventerà maestrale con picchi che potranno sfiorare i 100 chilometri orari sulle coste del nord e occidentali.

Pioggia è prevista nella stessa zona e in gran parte dell'Isola. Dal pomeriggio ci sarà un sostanziale abbassamento delle temperature: domani dieci gradi in meno rispetto alle massime di oggi ferme a 22-23 gradi in pianura e nel Campidano.

Da non sottovalutare su questo fronte le temperature percepite che a causa del vento saranno di 8-9 gradi, soprattutto nell'entroterra. Domani le piogge e il vento saranno in attenuazione, ma le temperature rimarranno basse. Il giorno più freddo sarà lunedì con il termometro che si fermerà per le massime - secondo le previsioni Arpas - a 7 gradi a Tempio Pausania e Lanusei, 8 gradi a Nuoro, 9 a Sassari.