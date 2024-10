Fine settimana con ombrelli aperti e sciarpe al collo quello in arrivo per la Sardegna, la pioggia, infatti, inizierà già da oggi e accompagnerà l'Isola, assieme al vento, sino alla prossima settimana.

L'acqua sarà, però, anche un ristoro per le campagne e per i bacini idrici che la siccità non ha consentito di riempire portando anche a restrizioni attuate già nel nord dell'Isola. Secondo le previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica Militare di Decimomannu a causare i fenomeni sarà il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche con aria fredda in quota.

Un primo assaggio si avrà nel tardo pomeriggio di oggi con cielo nuvoloso e piovaschi. Domani la situazione peggiorerà.