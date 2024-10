La Direzione Generale della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse che si protrarrà per tutta la giornata di domani 23 febbraio.

Come specificato nel comunicato, «dalle 12 di oggi (22/2/2018) e fino alle prime ore di domani (23/2/2018) continueranno le nevicate anche a quote superiori ai 600-700 m sui settori centro-orientali e nord orientali della Sardegna attualmente previste in progressiva attenuazione».

Inoltre, «dalle 18 di oggi (22/2/2018) e per tutta la giornata di domani (23/2/2018) sono previste temperature basse in gran parte della Sardegna e gelate nelle zone interne».

Per quanto riguarda il gelo e la neve, si raccomanda la massima prudenza sia nella guida, per possibili formazioni di ghiaccio sulle strade, sia negli spostamenti, limitati ai soli casi indispensabili.

Infine si rammenta che lungo la Strada statale 131, dal chilometro 137+900 al chilometro 179+500 (Altopiano di Campeda) è in vigore l’obbligo delle catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve).