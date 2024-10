Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per criticità moderata (arancione) che sarà valido dalla mezzanotte di oggi 17 ottobre sino alla mezzanotte di domani 18 ottobre nelle zone dell’iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu.

In questo lasso di tempo, si legge nella nota, «Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, di forte intensità con cumulati localmente fino ad elevati, sui settori meridionale ed orientale dell’isola.»

«Giovedì 18 – viene sottolineato – saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste sudoccidentali esposte al levante o allo scirocco. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata.»

GALLURA: Avviso di Allerta Prot. n. 9656 di innalzamento al livello DI MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice ARANCIONE) e una ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO (Codice GIALLO)

IGLESIENTE, CAMPIDANO, FLUMENDOSA-FLUMINEDDU: Avviso di Allerta prot. n. 9649 di estensione del livello di MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice ARANCIONE) E UN LIVELLO DI ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO (codice GIALLO)

Sulla base dell'estensione dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge, temporali e mareggiate, Prot. n. 36850 del 17.10.2018 che sarà vigente fino alle ore 18:00 del 18.10.2018:

NELLA TARDA SERATA DI OGGI (17/10/2018) E FINO AL POMERIGGIO DI DOMANI (18/10/2018) SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DI FORTE INTENSITÀ, CON CUMULATI LOCALMENTE FINO AD ELEVATI, SUI SETTORI MERIDIONALE E ORIENTALE DELL'ISOLA. DOMANI (18/10/2018) SARANNO, INOLTRE, POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE SUDOCCIDENTALI ESPOSTE AL LEVANTE O ALLO SCIROCCO, PIÙ PROBABILI DALLE ORE CENTRALI.

AVVERTENZE:



PER TUTTE LE ISTITUZIONI:

La fase dei fenomeni più intensa è attesa nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 di oggi 17.10.2018 e le ore 12:00 di domani 18.10.2018.

Si raccomanda di seguire attentamente l'evoluzione dei fenomeni in atto per il tramite dei bollettini di monitoraggio pubblicati sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione Sardegna http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/

La consultazione deve avvenire ogni ora per quanto riguarda i valori dei dati registrati dalla rete idropluviometrica di Protezione civile (all. 1,2,3,4) e ogni 3 ore per quanto riguarda l'analisi dell'evoluzione dei fenomeni in corso (All. A), che comprende ancheuna valutazione di tendenza per le 3 ore successive a quella di pubblicazione.

Se necessario, sulla base delle criticità̀ già̀ presenti nel territorio di competenza e dell'evoluzione dei fenomeni attesi, si raccomanda di adeguare la propria fase operativa portandola al livello massimo.

PER I COMUNI PIÙ COLPITI DAI RECENTI EVENTI DI OTTOBRE 2018



I Comuni di Assemini, Barisardo, Burcei, Cagliari (Municipalità di Pirri), Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Elmas, Gairo, Muravera, Posada, San Vito, Santadi, Sarroch, Sestu, Seui, Siniscola, Tertenia, Torpè, Uta, Villa San Pietro, Villaputzu, DOVRANNO ATTUARE TUTTE LE AZIONI PREVISTE DAL PROPRIO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA FASE OPERATIVA DI ALLARME.

NORME DI AUTOPROTEZIONE - DA OSSERVARE CON LA MASSIMA ATTENZIONE NEI COMUNI SOPRA CITATI: NEGLI EDIFICI

In presenza di fenomeni temporaleschi e forti piogge è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori.

NELLE STRADE

Limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, informarsi anche presso gli Enti Gestori prima di effettuare qualunque spostamento su strada.



NEL TERRITORIO

E' fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

MAREGGIATE:

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.