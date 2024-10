I comuni di Sanluri (SU) e Bonorva (SS) hanno dichiarato lo stato di calamità naturale a causa dei danni generati dall'ultima ondata di maltempo che si è verificata nell'Isola.

Produzioni foraggere, cerealicole e leguminose soprattutto del paese del Medio Campidano sono state danneggiate in maniera importante dalle incessanti e abbondanti di piogge fine maggio e la Giunta comunale lunedì ha deliberato all'unanimità lo stato di calamità naturale.

" Abbiamo sentito i nostri agricoltori che ci hanno segnalato i danni delle piogge alle produzioni. Ci è sembrato doveroso intervenire immediatamente dichiarando lo Stato di calamità anche per il nostro comune ", ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura Paolo Usai.

" Alla prima seduta di giunta utile abbiamo deliberato in favore dei nostri agricoltori colpiti dai danni causati dal maltempo ", sono state invece le parole del sindaco Alberto Urpi.

" In previsione di eventuali procedure di rimborso, tutti i proprietari di aziende agricole, o di immobili privati, che abbiano subito danni negli eventi climatici accaduti dal 24 maggio al 5 giugno, sono pregati di compilare l'apposito modulo presente negli uffici del Comune di Bonorva, entro il 20 giugno 2023 ", ha sottolineato il sindaco di Bonorva invece Massimo D'Agostino.

Nel frattempo sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso rivolto a operatori economici disposti a eseguire lavori od offrire servizi e forniture per fronteggiare le situazioni di pericolo legate all'allerta arancione o rossa della Protezione civile. Dall'elenco così creato dal settore Infrastrutture della Mobilità, il comune, anche in assenza di criticità, potrà interpellare le aziende che hanno aderito per affidare lavori, servizi e forniture di carattere ordinario e straordinario. Gli interessati dovranno inviare il modulo via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 23 del 7 luglio.

Successivamente anche il comune di Noragugume, in provincia di Nuoro, ha dichiarato lo stato di calamità.

"Gli imprenditori agricoli, che hanno subito danni, devono segnalarlo al servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali dell'agenzia Laore entro il 13 giugno utilizzando l'applicativo apposito e seguendo le procedure indicate da Laore. A partire dal 10 agosto 2022, le segnalazioni devono essere inviate all'agenzia Laore esclusivamente attraverso gli applicativi informatici dedicati. non sono ammesse altre forme di invio", ha comunicato l'Amministrazione comunale.