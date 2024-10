Vietato rimettere a posto piumini o giacconi. L'aria di primavera di questi ultimi giorni è stata solo un fuoco di paglia: da stanotte la temperatura scenderà in tutta la Sardegna anche di dieci gradi.

Sono le ultime notizie che arrivano dal Servizio meteo dell'Aeronautica di Decimomannu. In realtà il tempo era già da ieri in fase di peggioramento nel nord Sardegna, la situazione peggiorerà notevolmente in tutta l'isola anche per l'arrivo del forte vento di maestrale. Da tenere sotto controllo, per quanto riguarda il mare, la zona del sud ovest dell'isola, nelle acque davanti a Sant'Antioco e Carloforte.

Freddo che non concederà tregua anche nei prossimi giorni: nel sud dell'isola e nella zona occidentale andranno via le nuvole già da venerdì ma le temperature rimarranno molto basse. Mentre nel resto della Sardegna anche fra due giorni, soprattutto nelle zone interne, potrebbero ripetersi deboli nevicate.

L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre cambierà le cose, ma non solleverà le temperature perché spianerà la strada all'arrivo del freddo dalla Russia. Unica consolazione: poche nuvole e precipitazioni. Ma primavera ancora molto lontana, almeno per tutta la prossima settimana.