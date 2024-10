Dopo il gelo, ora il vento e la pioggia. Da questa mattina su Cagliari sta soffiando un fortissimo vento di scirocco, con raffiche che superano gli 80 chilometri orari. Una situazione che sta creando non pochi disagi in città.

Decine le chiamate alla centrale operativa della Polizia municipale e a quella dei Vigili del fuco per richieste di intervento per pali, cornicioni, rami e alberi pericolanti. Decine di cassonetti dei rifiuti sono stati spinti in mezzo alla carreggiata dalla forza del vento. Mareggiata al Poetto.

Particolari disagi alla viabilità in viale Diaz, per un albero caduto. Strada chiusa e traffico in tilt per un'ora. Discorso analogo in via Piovella, via Dante e via Liguria. Un palo dell'illuminazione è caduto in via Castiglione. Sono già al lavoro tutte le squadre disponibili del verde pubblico e le pattuglie della Polizia municipale.

Il Comune di Cagliari, vista la situazione, ha ordinato la chiusura di parchi e cimiteri cittadini. Problemi anche nei collegamenti. Il traghetto Bithia proveniente da Civitavecchia non ha fatto scalo nel porto di Arbatax, come previsto, a causa delle condizioni meteo avverse, ed è arrivato direttamente in porto a Cagliari.