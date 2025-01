Ancora temperature rigide e precipitazioni nevose a quote basse stanno interessando l'Italia, con un clima instabile al Sud e condizioni più soleggiate ma fredde al mattino al Centro-Nord, secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici di www.iLMeteo.it. Tedici spiega che questa situazione è causata dall'estensione dell'Anticiclone delle Azzorre dall'Oceano Atlantico verso le Isole Britanniche, lasciando l'Italia esposta a correnti gelide provenienti dalla Russia.

Per i prossimi giorni, si prevedono ulteriori nevicate a quote collinari tra Basilicata e Calabria e piogge in Sicilia, insieme a forti venti dalla Toscana alla Calabria e mari agitati con onde fino a 5 metri lungo la fascia adriatica, ionica e intorno a Sardegna e Sicilia. Le temperature minime continueranno a essere molto basse al Centro-Nord.

Tra mercoledì e giovedì, è attesa una fase di tempo più asciutto (a eccezione delle piogge in Sicilia) con un parziale attenuarsi dei venti. Tuttavia, le correnti fredde provenienti dal nord-est continueranno ad alimentare il ciclone mediterraneo responsabile del maltempo al Sud.

Dalla serata di giovedì, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con forti piogge in Sardegna orientale, Sicilia e Calabria. Il clima sarà meno freddo grazie all'arrivo di aria mite dall'Africa, portando venti meridionali e sabbia desertica. Nel weekend, sono attese ancora piogge intense e possibili situazioni di alluvione al Sud, anche a causa del disgelo della neve appena caduta in abbondanza.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, martedì 14 gennaio: cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore orientale fino al mattino, nevicate a partire dai 600 metri, gelate mattutine nelle zone interne; temperature stazionarie; venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali, sino a burrasca sulle coste esposte con attenuazione nella seconda parte della giornata; mari molto mossi o agitati, possibili mareggiate sulle coste esposte.

Previsioni per domani, mercoledì 15 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso. Gelate estese nelle zone interne al mattino; temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento; venti deboli di direzione variabile; mari mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio di giovedì e probabili precipitazioni. Le temperature tenderanno ad un lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente deboli o moderati dai quadranti orientali. I mari saranno mossi con moto ondoso in aumento sul Tirreno.