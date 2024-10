Il bel tempo e le temperature non troppo rigide che stanno accarezzando la Sardegna dureranno per poco, pronti quindi a tirar fuori dagli armadi giubbotti pesanti, berretti, sciarpe.

Le temperature, infatti, crolleranno già da domani e sabato regaleranno all'Isola nevicate anche a bassa quota. Oggi le massime, secondo i dati forniti dall'Arpas, si assesteranno fra gli 8 gradi di Illorai e i 17 di Villa San Pietro e Domus De Maria, mentre le minime saranno fra i 4-6 gradi, anche se l'Aeronautica Militare ha registrato a Decimomannu oggi una minima di 1 grado.

Il cielo in alcune zone sarà nuvoloso e non si escludono piogge. Da domani il cambiamento sarà netto e repentino con un drastico peggioramento in serata. Le minime fra i 4 gradi di Villanova Strisaili e l'11 di Domus De Maria, mentre le massime previste dall'Arpas andranno dai 6 gradi di Sadali e Bitti fino ai 14 di Villa San Pietro.

La giornata più fredda, secondo le previsioni dell'Aeronautica di Decimomannu, sarà quella di sabato. Nevicate sulla Barbagia, ma anche in zone come Perdasdefogu, Escalaplano, Meilogu, Esterzili, Monte Acuto, e non si esclude qualche spruzzata di neve anche sui monti di Dolianova. Uno dei comuni più freddi sarà Illorai con una minima di -1 e una massima di 2. I

n genere le minime saranno comprese in tutta la regione tra il -1 e gli 8 gradi nel sud, mentre le massime fra l'1 di Macomer e i 9 gradi di Valledoria. Sempre sabato pioverà in gran parte della Sardegna che oltre a dover fare i conti con freddo e pioggia dovrà proteggersi dal forte vento di maestrale che nel nord soffierà anche a 80 chilometri orari e a 35 nel resto del territorio.

I mari saranno mossi, mentre nel settore nord occidentale sarà grosso. Le basse temperature anche domenica con minime di -2 gradi e massime che potranno raggiungere gli 11.