Piogge e temporali in quasi tutta la Sardegna. La giornata di oggi è segnata dal maltempo. Secondo le previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, i picchi di piovosità si avranno in Ogliastra, dove si potranno raggiungere i 40 millimetri in 6-12 ore, nel Sulcis e nel Campidano di Cagliari, con 15-20 millimetri.

Venti da sud est forti o moderati con punte sino a 40-45 chilometri orari. Temperature in diminuzione: minime comprese tra 5 e 8 gradi, massime tra 14 e 16.

Domani la situazione migliorerà lievemente anche se i cieli saranno nuvolosi e sono previste piogge e temporali ma non di forte intensità. Venti ancora sostenuti: lungo le coste raffiche sino a 70 chilometri all'ora.