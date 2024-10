L'allerta meteo con rischio idrogeologico riguarda le giornate di oggi e domani in tutta la Sardegna. Secondo le previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu a creare questa forte instabilità sono le infiltrazioni di aria fredda che arrivano sull'Isola e che fanno nascere temporali localizzati.

Per domani la situazione rimarrà invariata con piogge e temporali, in particolare nel corso della mattinata nei settori centro orientali come Baronia e Ogliastra e nel pomeriggio nel centro sud compreso il Campidano. Le temperature rimarranno invariate con massime che potranno raggiungere i 27 gradi a Cagliari.

Oggi a causa della pioggia si sono registrati piccoli allagamenti a Cagliari, Torpè e Posada. La Polizia municipale del capoluogo visto l'allerta meteo ha avviato tutte le procedure per mettere in sicurezza le zone che normalmente si allagano facendo spostare auto e cassonetti, e facendo ripulire i tombini intasati.