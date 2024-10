Rischio nubifragi da domani in Sardegna, con venti di Maestrale fino a 100 km/h, e maltempo diffuso in tutta Italia: secondo le previsioni del Centro Epson Meteo-Meteo.it il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione numero 1 di maggio insisterà sull'Italia fino a sabato. "Ci attendono quindi - spiegano - molte piogge, venti a tratti burrascosi anche sulla Sicilia e sullo Ionio e mari agitati. Le giornate più ventose saranno quelle di oggi e domani, poi gradualmente da sabato i venti tenderanno ad attenuarsi".

La regione in assoluto più colpita dalle piogge, con rischio nubifragi e forti temporali anche insistenti, sarà la Sardegna, "dove sono quindi attese giornate ad elevata criticità idro-geologica, con accumuli fino a 200 litri su metro quadrato". Caleranno anche le temperature, che quasi dappertutto torneranno su valori normali per il periodo, con la fine quindi del caldo fuori stagione che ha caratterizzato la scorsa settimana. Addirittura nel Nord Italia - concludono i meteorologi di Epson Meteo - oggi e domani le temperature faranno registrare valori per lo più sotto la media stagionale".

Domenica la situazione sarà molto simile ma con precipitazioni meno probabili al Nordest e sulla Sicilia. La prossima settimana inizierà all'insegna di un timido miglioramento, con tempo ancora instabile e con fenomeni possibili nelle ore più calde della giornata a partire dai rilievi.

SCUOLE E PARCHI CHIUSI PER IL MALTEMPO. E' ancora allerta maltempo in tutta la Sardegna, dove continua ad imperversare la pioggia che non ha dato tregua durante tutta la notte, soprattutto nella parte del centro sud dell'Isola. La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta per rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di oggi, ma acquazzoni e temporali sono attesi anche domani e per tutta la settimana, con temperature che sono calate vertiginosamente di qualche 4-5 gradi.

A Terralba, nell'oristanese, il sindaco Sandro Pili, ha emanato un'ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole cittadine, mentre a Cagliari il sindaco Massimo Zedda ha chiuso, sempre per precauzione, i parchi cittadini, la Galleria comunale, il castello di San Michele e il cimitero monumentale di Bonaria. Già da ieri sera, gli invasi di Santa Vittoria nell'Oristanese - che ha comportato la chiusura del ponte sommergibile di Sili -, di Maccheronis, nel Nuorese, e di Santa Lucia in Ogliastra stanno effettuando il rilascio di acqua verso il mare. La situazione in prossimità delle dighe è continuamente presidiata.

AZIENDE AGRICOLE ISOLATE NELL'ORISTANESE.Continua a piovere nel centro Sardegna dove allagamenti e smottamenti stanno creando diverse difficoltà soprattutto per chi vive nei paesi dell'interno e nelle campagne. In particolare nell'Oristanese, a causa dell'esondazione del rio Majore e del rio Mannutra tra Siamanna e Siapiccia le strade sono allagate e diverse aziende e case di campagna sono rimaste isolate. Chiusa anche la strada provinciale che collega i due paesi.

ESONDA TORRENTE AD ALGHERO, CHIUSA STRADA VICINALE. E' stata chiusa precauzionalmente al transito veicolare la strada che collega la zona di Sant'Anna con Salondra, ad Alghero, nel tratto dove il torrente è esondato. Criticità si segnalano anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese sulla strada vicinale Salto Don Peppino, dove è stato chiuso l'attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada, in prossimità dell'attraversamento del Rio Filibertu. Prosegue su tutto il territorio comunale l'attento monitoraggio dei corsi d'acqua, fiumi, canali urbani ed extra-urbani, zone costiere, col coordinamento del Coc, il Centro Operativo Comunale, attivo per le funzioni base come previsto dal Piano di Protezione Civile. Le attività vengono portate avanti anche col coinvolgimento della Compagnia Barracellare, delle associazioni di protezione civile "Era", "Agriambiente" e "Angeli Custodi", della Polizia Locale.