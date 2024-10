La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta massima, rosso, per rischio idrogeologico, dalle ore 18 di oggi alle 23:59 di lunedì, per le zone dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e l'area del Tirso.

Previste intense precipitazioni con forte vento. Un allerta arancione, di criticità moderata, interessa invece le aree del Flumendosa-Flumineddu e la Gallura, mentre allerta giallo è indicato per il Logudoro.

La circolazione d'aria prevalentemente nordorientale interagendo con la massa d'aria più calda in arrivo dal nord Africa causa una forte instabilità fra la Sardegna e la Sicilia almeno sino a tutta la giornata di domani. Pertanto sulla Sardegna orientale e su quella centro-meridionale vi saranno precipitazioni anche elevate, con intensa attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Nelle prossime ore quindi tutta l'Isola sarà sottoposta ad una rilevante attività meteo con pericoli per le vie di comunicazione, possibili allagamenti e pericoli per l'ambiente e le persone. Da qui l'invito, fra l'altro, a evitare i sottopassi e di mettersi in viaggio, e di soggiornare per quanto possibile nei piani alti delle abitazioni.