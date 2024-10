L'avviso meteo di criticità elevata, allerta rossa, che interessa il centrosud della Sardegna e soprattutto la fascia occidentale ha fatto scattare la massima attenzione della protezione civile e degli amministratori locali.

In particolare il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, sta predisponendo una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La decisione precauzionale è tesa ad evitare disagi e eventuali danni alle persone.

Intanto la Polizia municipale del capoluogo visto l'allerta ha avviato tutte le procedure per mettere in sicurezza le zone che normalmente si allagano facendo spostare auto e cassonetti, e facendo ripulire i tombini intasati.