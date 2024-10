Almeno 250 gli interventi effettuati dalla Protezione civile nelle ultime 24 ore in Sardegna per fronteggiare l’eccezionale ondata di maltempo che ha investito e messo in ginocchio il Cagliaritano e il Sulcis.

Nella sala operativa si continua a monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo; intanto è già stata avviata una prima stima dei danni nei Comuni maggiormente interessati dalle bombe d'acqua. Il presidente della Regione Christian Solinas sta seguendo la situazione in costante contatto con gli operatori.

"Siamo vicini alle popolazioni colpite", dice il Presidente della Regione, esprimendo il proprio cordoglio per l'unica vittima del ciclone Blas, un 81enne travolto da un mare di acqua e fango mentre si trovava nella sua auto a Porto Pino.