La pioggia incessante che batte da ieri sera sulla costa orientale della Sardegna ha provocato frane e allagamenti.

Un grosso smottamento sulla Sp 23 Arzana-Lanusei ha travolto un'auto all'interno della quale viaggiavano due giovani, fortunatamente illesi, che sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in più punti ma è stata riaperta a metà mattinata.

A Barisardo, sempre in Ogliastra, è stato distrutto il tappeto erboso del campo sportivo che è stato sollevato dall'acqua rendendo la struttura inagibile.

Allagamenti anche a Tortolì e in tante abitazioni sono intervenuti i vigili del fuoco.

Danni anche nel Nuorese, in particolare sulla Sp 3 Bitti-Onanì,dove il distacco di massi dalla parete rocciosa ha imposto la parziale chiusura al traffico della provinciale: in via precauzionale è stata interdetta la circolazione su una corsia in attesa di un intervento di bonifica.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro.