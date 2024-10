Il maestrale non abbandona la Sardegna spazzata dai venti ormai da diversi giorni. Dalla mattinata di domani e per le successive 24 ore sono previsti venti da ovest nord-ovest fino a burrasca sulle coste settentrionali, in prevalenza su quelle della Gallura, e i crinali orientali.

Lo fa sapere la Protezione civile regionale, che mette in guardia da possibili mareggiate lungo le coste settentrionali esposte. Per questo motivo la direzione generale della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse, per vento e mareggiate, che sarà in vigore sino alle 12 di mercoledì 15 marzo.