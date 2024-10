Fine settimana da dimenticare per la Sardegna a causa del maltempo. Il Dipartimento della protezione Civile ha emesso un'allerta meteo con criticità gialla per rischio idrogeologico a partire dalla prime ore di oggi con piogge e temporali in gran parte dell'Isola.

Le uniche zone che non saranno toccate dal maltempo nelle prossime 24 ore saranno il Logudoro e il Tirso, nel Campidano, invece, Iglesiente e Gallura e nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e Montevecchio pioggia, vento e temporali la faranno da padroni.

A condizionare la situazione climatica della Sardegna, secondo le previsioni dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, è un minimo depressionario che si muoverà dalla parte settentrionale fino a raggiungere tutta l'Isola.

I picchi di maltempo sono attesi per questo pomeriggio con piogge che nelle 24 ore potranno raggiungere anche i 40-50 millimetri in Ogliastra, Sarrabus, Gerrei e Sarcidano. Meno forti di intensità i temporali nel Campidano: qui le piogge non supereranno i 10/15 millimetri. Nella giornata di domenica la situazione tenderà a migliorare.

I venti saranno pressoché inesistenti o deboli. Drastico il calo delle temperature: secondo i dati dell'Arpas le massime di domani saranno comprese tra i 27 gradi di Cagliari e i 16 di Villanova Strisaili, in Ogliastra, dove si segnala anche la minima più bassa, solo 8 gradi. Una nuova e più intesa ondata di maltempo è prevista a ridosso del 30 settembre.