Nel corso dell’appena trascorso week end, la stagione autunnale è entrata nel vivo anche dal punto di vista astronomico. Tuttavia al suolo si sono registrate condizioni termo igrometriche prettamente estive, simili al clima tropicale. Termiche elevatissime accompagnate da valori di umidità relativa fino a 95% hanno reso la settimana ed il week end appena concluso il più caldo e insopportabile dell’estate.

Come si era anticipato nel precedente outlook previsionale, nella prima parte della settimana entrante le condizioni meteorologica conosceranno un repentino e temporaneo peggioramento a causa di un poco profondo minimo di bassa pressione secondario in formazione in area balearica in seno ad un’avvezione di aria fresca polare. Il minimo di pressione principale è invece ora presente sulla penisola iberica e apporta sui settori meridionali ed orientali violenti fenomeni temporaleschi, localmente dalle caratteristiche autorigeneranti.

Il flusso di aria fresca che scorre lungo il bordo meridionale ed orientale dell’alta pressione stazionaria sull’Europa centro occidentale scaverà nelle prossime ore un secondario minimo di bassa pressione a sud est delle isole Baleari, raggiungendo una pressione al suolo minima di 1011hPa. Tale minimo evolverà nel corso della notte e giornata di domani verso levante interessando la nostra isola. Un peggioramento consistente delle condizioni meteo è atteso però dalla tarda mattinata, quando la linea di instabilità annessa alla depressione, inizierà ad attraversare la Sardegna. Si tratterà prevalentemente di fenomenologia temporalesca, concentrata nelle zone interne dell’isola in locale evoluzione verso le aree costiere orientali e sud orientali nel corso della serata. L’analisi degli indici di instabilità non suggerisce la possibilità di innesco e sviluppo di attività estrema e autorigenerante, accompagnata da eventi calamitosi, tuttavia sono possibili, localmente, forti temporali. Temporali che insisteranno nelle ore notturne a largo delle coste isolane.

L’attività temporalesca si manifesterà anche nella giornata di mercoledì, a causa di una nuova linea d’instabilità annessa al minimo depressionario in lento colmamento e posizionamento sul medio alto Tirreno. Instabilità che, in questa seconda fase, dovrebbe interessare maggiormente i settori centro settentrionali dell’isola.

Miglioramento delle condizioni meteorologiche dalla giornata di giovedì e seconda parte della settimana generalmente anticiclonica e mite.

Consigliamo di seguire l’articolo, nella sezione commenti, per ulteriori dettagli sulla localizzazione ed intensità dei fenomeni temporaleschi.